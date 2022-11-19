İşte Saray'ın hesaplarını alt üst eden anket

ALF Araştırma şirketi, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.



Araştırma 14 - 17 Kasım'da yapılırken 41 ilde 2 bin 150 kişi ankete katıldı. Ankete göre partilerin oy oranları ise şöyle:



AKP: Yüzde 29,4

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,1

HDP: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 6,7

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

Deva Partisi: Yüzde 2,4

Gelecek Partisi: Yüzde 2,2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,1

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

'Diğer' partilerin oy oranı: Yüzde 1,3



Ankete göre ittifakların oy oranları ise şöyle:



Cumhur İttifakı: Yüzde 36,1

Millet İttifakı: Yüzde 41,4