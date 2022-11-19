İşte Saray'ın hesaplarını alt üst eden anket

ALF Araştırma şirketi, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
Araştırma 14 - 17 Kasım'da yapılırken 41 ilde 2 bin 150 kişi ankete katıldı. Ankete göre partilerin oy oranları ise şöyle:
AKP: Yüzde 29,4
CHP: Yüzde 28,1
İYİ Parti: Yüzde 13,1
HDP: Yüzde 8,3
MHP: Yüzde 6,7
Zafer Partisi: Yüzde 2,5
Deva Partisi: Yüzde 2,4
Gelecek Partisi: Yüzde 2,2
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,1
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5
Memleket Partisi: Yüzde 1,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0
'Diğer' partilerin oy oranı: Yüzde 1,3
Ankete göre ittifakların oy oranları ise şöyle:
Cumhur İttifakı: Yüzde 36,1
Millet İttifakı: Yüzde 41,4