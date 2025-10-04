Samanyolu Haber /Politika / Saray'ın Kayyım'ı Mardin'i parsel parsel satıyor!.. /04 Ekim 2025 13:03

Saray'ın Kayyım'ı Mardin'i parsel parsel satıyor!..

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Midyat’taki 17 arsa ve tarlayı ihaleye çıkardı. Akkoyun, göreve geldiği 4 Kasım 2024’ten bu yana toplam 72 arsayı satışa sunmuş oldu.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’de duyurulan ihaleye göre, Bağlar ve Acırlı mahallelerindeki taşınmazlar toplam 170 milyon TL bedelle “kapalı teklif usulüyle” ayrı ayrı satılacak. Satış ihaleleri 16 Ekim’de Mardin Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kayyım Akkoyun, daha önce Artuklu ilçesinde belediyeye ait 648 milyon 445 bin TL değerindeki arazileri de satışa çıkarmıştı. Bu satışlara TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, belediye meclis üyeleri ve Artuklu halkı adına dava açılmış; bazı arazilerin dere yataklarında bulunduğu ve konut alanı olarak gösterildiği, ayrıca piyasa değerlerinin altında ihaleye sunulduğu belirtilmişti.

Bu satışlar, Mardin’de kayyım yönetiminin kamuya ait taşınmazları satışa çıkarma pratiğinin devam ettiğini gösteriyor.
