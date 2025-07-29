Samanyolu Haber /Politika / Saray'ın kini dinmek bilmiyor: İBB’ye Yeni Dalga: 25 kişiye gözaltı kararı /29 Temmuz 2025 10:16

Saray'ın kini dinmek bilmiyor: İBB’ye Yeni Dalga: 25 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Operasyonlarda şu ana kadar 20 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fesat ve Rüşvet İddialarıyla Yeni Gözaltılar

Soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'deki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddia ediliyor. Gözaltı kararları, "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "dolandırıcılık" suçlamalarına dayanıyor. Soruşturma, ‘Aziz İhsan Aktaş’ adlı şahsın liderliğindeki suç örgütüne yönelik.

‘Etkin pişmanlık’ kritik rol oynadı

Tutuklu olan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay’ın iki kez etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdiği ve pazartesi günü tahliye edildiği belirtildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Aktaş da 4 Haziran’da etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalmıştı. Şimdiye dek 73 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ifade verdi.

İmamoğlu’nun Tutuklanmasıyla Başlayan Süreçte 6. Operasyon Dalgası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu ilk dalganın ardından aralarında İBB Basın Daire Başkanı Taner Çetin, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ve üst düzey bürokratların olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

Soruşturmalarda bugüne kadar 97 kişi tutuklandı, 206 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

CHP Cephesi: “Amaç Belediyeyi Çalıştırmamak”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, operasyonlara tepki göstererek “İBB’yi çalıştırmamak için Başkan’dan daire başkanlarına kadar herkes hedef alınıyor,” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, ihalelerin büyük bölümünün AK Partili belediyelerden alındığını savundu.

Tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Sayısı 15’e Yükseldi
CHP’li başkanlara yönelik art arda düzenlenen operasyonlarla, tutuklu belediye başkanı sayısı 15’e, tutuklu başkanvekili sayısı ise 1’e ulaştı. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ise 17 günlük ev hapsinin ardından 25 Temmuz’da serbest bırakıldı.

Tutuklanan CHP’li Belediye Başkanları (tarih sırasına göre)

Ekrem İmamoğlu – 23 Mart 2025

Rıza Akpolat (Beşiktaş) – 17 Ocak 2025

Ahmet Özer (Esenyurt) – 30 Ekim 2024

Alaattin Köseler (Beykoz) – 3 Mart 2025

Emrah Şahan (Şişli) – 23 Mart 2025

Murat Çalık (Beylikdüzü) – 23 Mart 2025

Hasan Akgün (Büyükçekmece) – 3 Haziran 2025

Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa) – 3 Haziran 2025

Utku Caner Çaykara (Avcılar) – 3 Haziran 2025

Kadir Aydar (Ceyhan) – 3 Haziran 2025

Oya Tekin (Seyhan) – 3 Haziran 2025

Zeydan Karalar (Adana) – 8 Temmuz 2025

Muhittin Böcek (Antalya) – 6 Temmuz 2025

Niyazi Nefi Kara (Manavgat) – 8 Temmuz 2025

Özgür Kabadayı (Şile) – 13 Temmuz 2025

Ahmet Şahin (Büyükçekmece Başkanvekili) – 8 Temmuz 2025

Henüz İddianame Hazırlanmadı

Tüm bu operasyonlara rağmen İBB’ye yönelik ana davada henüz bir iddianame hazırlanmadı. Hukukçular, tutuklu yargılama süresinin uzamasına ve iddianamenin gecikmesine dikkat çekiyor.
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