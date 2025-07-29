Saray'ın kini dinmek bilmiyor: İBB’ye Yeni Dalga: 25 kişiye gözaltı kararı

Operasyonlarda şu ana kadar 20 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Fesat ve Rüşvet İddialarıyla Yeni Gözaltılar



Soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'deki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddia ediliyor. Gözaltı kararları, "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "dolandırıcılık" suçlamalarına dayanıyor. Soruşturma, ‘Aziz İhsan Aktaş’ adlı şahsın liderliğindeki suç örgütüne yönelik.



‘Etkin pişmanlık’ kritik rol oynadı



Tutuklu olan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay’ın iki kez etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdiği ve pazartesi günü tahliye edildiği belirtildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Aktaş da 4 Haziran’da etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalmıştı. Şimdiye dek 73 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ifade verdi.



İmamoğlu’nun Tutuklanmasıyla Başlayan Süreçte 6. Operasyon Dalgası



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu ilk dalganın ardından aralarında İBB Basın Daire Başkanı Taner Çetin, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ve üst düzey bürokratların olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.



Soruşturmalarda bugüne kadar 97 kişi tutuklandı, 206 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



CHP Cephesi: “Amaç Belediyeyi Çalıştırmamak”



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, operasyonlara tepki göstererek “İBB’yi çalıştırmamak için Başkan’dan daire başkanlarına kadar herkes hedef alınıyor,” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, ihalelerin büyük bölümünün AK Partili belediyelerden alındığını savundu.



Tutuklu CHP'li Belediye Başkanı Sayısı 15’e Yükseldi

CHP’li başkanlara yönelik art arda düzenlenen operasyonlarla, tutuklu belediye başkanı sayısı 15’e, tutuklu başkanvekili sayısı ise 1’e ulaştı. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ise 17 günlük ev hapsinin ardından 25 Temmuz’da serbest bırakıldı.



Tutuklanan CHP’li Belediye Başkanları (tarih sırasına göre)



Ekrem İmamoğlu – 23 Mart 2025



Rıza Akpolat (Beşiktaş) – 17 Ocak 2025



Ahmet Özer (Esenyurt) – 30 Ekim 2024



Alaattin Köseler (Beykoz) – 3 Mart 2025



Emrah Şahan (Şişli) – 23 Mart 2025



Murat Çalık (Beylikdüzü) – 23 Mart 2025



Hasan Akgün (Büyükçekmece) – 3 Haziran 2025



Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa) – 3 Haziran 2025



Utku Caner Çaykara (Avcılar) – 3 Haziran 2025



Kadir Aydar (Ceyhan) – 3 Haziran 2025



Oya Tekin (Seyhan) – 3 Haziran 2025



Zeydan Karalar (Adana) – 8 Temmuz 2025



Muhittin Böcek (Antalya) – 6 Temmuz 2025



Niyazi Nefi Kara (Manavgat) – 8 Temmuz 2025



Özgür Kabadayı (Şile) – 13 Temmuz 2025



Ahmet Şahin (Büyükçekmece Başkanvekili) – 8 Temmuz 2025



Henüz İddianame Hazırlanmadı



Tüm bu operasyonlara rağmen İBB’ye yönelik ana davada henüz bir iddianame hazırlanmadı. Hukukçular, tutuklu yargılama süresinin uzamasına ve iddianamenin gecikmesine dikkat çekiyor.