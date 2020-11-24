Sarayın küçük ortağı da konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın işadamı Osman Kavala ile Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki beyanları iki gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekzip edildi.





Bugün de AKP-Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ittifakının küçük ortağı Vatan Partisi lideri Vatan Perinçek konuştu.





Arınç’ın çıkışının akabinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bütün bunlar Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım iktidarın küçük ortakları, yani Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek'in ne diyeceği konusu. Bizden önce onları merak ediyorum." demişti.



“DEMİRTAŞ HAKKINDA HÜKÜM VAR, ANCAK DARBE ORTAMINDA TAHLİYE EDİLİR”

Partisinin İstanbul il merkezinde bugün basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Akşener’e şu sözlerle cevap verdi: “Sayın Akşener'in şunu sorması lazım: 'Mahkeme ne diyecek?' Bunlar yargının konusudur. Bu noktada benim ne söyleyeceğim değil, hâkimlerin ne söyleyeceği önemli. Akşener'in Türkiye’nin anayasa geleneğini öğrenmesi gerekiyor."







"Tabii Selahattin Demirtaş'ı ayırmak lazım. Demirtaş hakkında hüküm var." diyen Perinçek, "Diğer davalardan da yargılanıyor. ‘Demirtaş'ı tahliye edecekler’ diyorlar. Türkiye'de bir darbe yapılır, anayasa ortadan kaldırılmaya çalışılırsa ancak o zaman Selahattin Demirtaş tahliye edilir. " dedi.





"AKŞENER BU İŞLERE BURNUNU SOKUYOR"





Demirtaş için tahliye talebini "gevezelik" diye nitelendiren Perinçek, "Çünkü anayasamızın önemli hükümlerinden biri, yürümekte olan soruşturma ve kovuşturmalara müdahale olamaz. Bu yargının işidir. Türkiye'de Joe Biden tayfası bu tür işlere burunlarını sokuyorlar. Arınç'la benzer sözler söylemem mümkün değil. Akşener de aynı şekilde bu işlere burnunu sokuyor ve çok yanlış.” diye konuştu.





“BIDEN'IN YIKMAK İSTEDİĞİ İKTİDAR NİYE ERKEN SEÇİME GİTSİN”





Erken seçim ihtimaline dair görüşlerini aktaran Perinçek, “Erken seçime kim karar verecek? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Biden vermeyecek. Erken seçim kararını iktidar alabilir. Biden'in yıkmak istediği iktidar niçin erken seçim istesin! Erken seçim çağrısı, sokak hareketleri planının bir parçasıdır. Devamında ‘iktidar seçime gitmiyor, Anayasa gayrimeşru. Bunların devrilmesi gerekir’ diyecekler.”