Saray'ın müdahalesi ters tepti; Yargıtay seçimlerinde beklenen oylar gelmedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart’tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor.







Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı ama şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.





36. TURDAN DA SONUÇ YOK

Halktv.com'un haberine göre Muhsin Şentürk'ün çekilmesinin ardından yapılan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 36. turunda yine sonuç alınamadı. Şentürk'ün lehine çekildiği Mehmet Akarca'ya ise oyların gitmediği görülüyor.





Adaylardan Muhsin Şentürk, mevcut başkan Akarca lehine yarıştan çekilmişti.







ÖMER KERKEZ 169 OY ALDI

Başkanlık için 175 oy alınması gerekiyor. Bugün yapılan seçimde Mehmet Akarca 111, Ömer Kerkez 169 oy aldı. Bu sonuç, Kerkez’in sonuca oldukça yaklaştığını gösteriyor.





MUHSİN ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ



Öte yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görev süresi gelecek ay dolacak olan Bekir Şahin’in yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için seçim süreci de bugün başlayacak.





YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISINI ERDOĞAN SEÇECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş sayılıyor. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla eksik adaylar tamamlanıyor. Böylelikle belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.





15 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK



Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek. Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.