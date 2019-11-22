Saray'ın ortağından erken seçim açıklaması

Her iki konuda siyasi partilerden üst üste açıklamalar geliyor. Son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, erken seçim ile ilgili "Görüşümüz nettir" dedi, ve devam etti:







"Türkiye'yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir.

Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki, AK Parti'ye hakim olan görüş de, memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu şekildedir.





Devlet Bahçeli bir gazetecinin “seçim tartışmalarıyla birlikte Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği Saray'daki gizli görüşmeyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi:





"Ülke gündemi maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul ediliyor. Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor.... Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023'e kadar Türkiye'nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır. Hiç kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu tutmanın peşine düşmesin. CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir."





Saray'daki görüşmeyi gündeme getiren Rahmi Turan ve İşçi Partili Lütfü Türkkan hakkında "planlı bir projenin ara elamanları" suçlamasında bulunan Bahçeli, "CHP'ye yönelik kendi iç bünyesinden tetiklenen ve dış destekle tırmandırılan bir operasyon anlaşılan devreye alınmıştır. Neden Rahmi Turan'ın, neden Lütfü Türkkan'ın bu kadar gündeme geldiği sorgulanmalıdır. Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir" ifadelerini kullandı.