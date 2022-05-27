Samanyolu Haber /Gündem / Saray'ın sanatçısı Ural demokrasiyi çöpe attı: "Z kuşağı oy kullanmasın" /27 Mayıs 2022 14:04

Saray'ın sanatçısı Ural demokrasiyi çöpe attı: "Z kuşağı oy kullanmasın"

AKP rejimine yakın oyuncu Hakan Ural, Z kuşağının ülkenin yakın geçmişini bilmediğini ileri sürerek seçimlerin belirleyicisi olan Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini söyledi.

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90’lı yıllarda askerlik yapmaktan korktuğu için sahte çürük raporu almaktan hapis yatan yandaş oyuncu Hakan Ural ‘Z kuşağı’ diye nitelendirilen 1990’lı yılların ikinci yarısında doğan gençleri hedef aldı.
 
Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, “Z kuşağı oy kullanmamalı” dedi.

“Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?” başlığıyla yapılan bir sokak röportajını yorumlayan Hakan Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence.”

'SAHTE ÇÜRÜK' RAPORUNDAN HAPİS CEZASI ALDI
1968 doğumlu Hakan Ural, 21 Mart 1989’da, İstanbul’da oturduğu halde, Ankara Cebeci Askerlik Şubesi’nden sahte bir yazıyla sevk yaptırarak, GATA’dan ‘‘Sara hastası olduğu ve askerliğe elverişli bulunmadığı’’ şeklinde rapor alıp askere gitmedi. 1994’te Ural’ın sahte sevkle rapor aldığı ihbarı üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı harekete geçip dava açtı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi, ‘Askerlikten kurtulmak için hile yapmak’ suçundan Hakan Ural’ın suçunu sabit görerek, 10 ay ağır hapse hükmetti. Cezası kesinleşen Hakan Ural tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ural, 1989’da çıkarılan 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası’ndan yararlanarak cezasının beşte birini çekip 2 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

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