Sarayın savcılarından skandal: Gizli Savaş planlarını deşifre ettiler



İngilizce yayın yapan Nordic Monitor sitesinde yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarında Genelkurmay bilgisayarlarından elde edilen kozmik belgeler herhangi bir tasnife uğramadan iddianamede dosyalarında yer aldı.





Çok gizli askeri harekat planlarının ve istihbarat notlarının yer aldığı belgelerin arasında Türkiye’nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilgili olası savaş planları ve Suriye’deki askeri operasyonların ayrıntıları da yer alıyor.





Dönemin Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Serdar Çoşkun’un talimatıyla 11 Ağustos 2016 tarihinde Genelkurmay’a gönderilen yazıda karargahtaki bilgisayarların incelenmesi ve 80 personele ait e-postaların çözümlemeleri için Yüksel Var isimli bir polis memurunun görevlendirildiği belirtilerek el konulan bilgisayarlarda elde edilen bilgilerin başsavcılığa gönderilmesi istendi.













Soruşturma neticesinde savcılar Necip Cem İşçimen, Kemal Aksakal ve İstiklal Akkaya tarafından kaleme alınan ve 17. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame ve eklerinde 15 temmuz ile hiç ilgilisi olmayan bir çok kozmik belge iddianameye kondu.





















Abdullah Bozkurt imzalı haberde, Genelkurmay başkanlığının defaatle savcıları uyardığı ve soruşturmaya esas olmayan belgelerin uzman bir heyet ile tasnif edilmesinin önerildiği yazışmalar da yer alıyor. Buna rağmen bir çok kozmik belgenin deşifre edilmiş olması büyük bir skandal olarak nitelendiriliyor.





Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgisayarlarına el konulması ve e-postaların incelenmesini talimatını veren Serdar Coşkun darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde daha önceden hazırlandığı kesinlik kazanan fişleme listeleriyle binlerce savcı ve hakimin tutuklanma talimatını vermiş ve daha sonra Yargıtay üyeliği ile ödüllendirilmişti. Coşkun, Cemaat hakkında açılan ve kamuoyunda Çatı davası olarak bilinen davanında soruşturma savcılığını yapmıştı.













Gizli belgeleri deşifre eden savcılardan Necip Cem İşçimen Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili olarak görev yaparken kızağa çekilerek Bilişim Suçları Bürosu’na atanmıştı. İşçimen, 15 temmuz gecesi birçok televizyon kanallarına bağlanmıştı. Skandala imza atan bir diğer savcı Kemal Aksakal halen Yargıtay savcılığı yapıyor. Savcı Akkaya da eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile ABD’ye giden ve Amerikalılara 15 temmuz ile ilgili bilgiler veren ekipte yer alıyordu.













“Çaka Bey” kod adlı Yunanistan’a yönelik askeri harekat planının savcılar tarafından deşifre edilmesi Yunanistan’da da geniş yer buldu. Haberin yayınlanmasından sonra birçok Yunan gazetesi ve televizyonu habere yer verdi. Osmanlı’nın kurulmasından çok önce kendi donanmasını kurarak İzmir civarında Bizans kuvvetleri ile savaşan Çaka Bey’in isminin seçilmesinin manidar olduğu yorumları yapıldı. Çaka Bey Türk donanma tarihinde ilk amiral olarak biliniyor ve Çaka Bey’in donanmasını kurduğu 1081 tarihi Askeri Denizciliğin başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.