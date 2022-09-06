'Saraykondu'yu ortaya çıkaran isim memurluktan ihraç edildi

Yıkım kararı verilen TOGO kulelerinin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan süreç sonuçlandı. Bugün İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Candan, memuriyetten çıkarıldı.







Evrensel’de yer alan habere göre, Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda taraf olan Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” suçlamasıyla yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti. Bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay’da dava açmıştı.





Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi’ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş’un “memurluktan çıkarılması” için 6 Eylül Salı günü toplandı. Karakuş hakkında memuriyetten çıkarılma kararı verildi.





Candan, Twitter hesabından da kararı duyurdu ve bir basın toplantısı yapacaklarını açıkladı.





Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının AOÇ arazisine yapılmasını yargıya taşımıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, açtığı dava kapsamında verilen ‘yürütmeyi durdurma’ kararına uyulmaması ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karara uymayacaklarını açıklaması üzerine davayı AİHM’e götürmüştü. AİHM, taraflara ‘dostane çözüm’ önermişti. AİHM, davanın taraflarına gönderdiği 30 Ağustos 2022 tarihli yazıda, öngörülen süre zarfında ‘dostane çözüm’ bulunamadığı için hükümetten 22 Kasım’a kadar savunma isteneceğini bildirmişti