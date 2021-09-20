Samanyolu Haber /Gündem / "Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz" /20 Eylül 2021 21:50

"Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz"

Son günlerde sıkça gündeme gelen öğrencilerin barınma sorunu hakkında konuşan Cüneyt Arkın, "Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş. Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diye sordu.

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Türkiye sinemasının ünlü isimlerinden Cüneyt Arkın, 'Efsaneler' belgeselinin galasında gazetecilere yaptığı açıklamada gençlerin refaha kavuşturulması gerektiğini belirterek "Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?" dedi.

Cüneyt Arkın, "Gençlerimizi ne yapıp edip belli bir düzeye getirmemiz, refaha kavuşturmamız lazım. Burs alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz, iş bulmadan borcunu öde diye bastırıyoruz çocuğa" dedi.

"Üniversiteye geliyor, yurt meselesi, yatacağı yer yok çocuğun. Ben üniversitedeyken yaşadım bu sorunu, ben de yaşadım. Kaç yıl oldu halen bir şey değişmemiş" ifadesini kullanan Arkın, "İki tane yurt yapmak zor mu? Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diye sordu.
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