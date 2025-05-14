Samanyolu Haber /Dünya / 'Saraysız Başkan' lakaplı dünyanın en yoksul devlet başkanı hayatını kaybetti /14 Mayıs 2025 08:35

'Saraysız Başkan' lakaplı dünyanın en yoksul devlet başkanı hayatını kaybetti

Sade ve mütevazı yaşam tarzı nedeniyle 'dünyanın en fakir devlet başkanı' olarak tanınan ve bir süredir kanserle mücadele eden eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica hayatını kaybetti.

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‘Saraysız başkan’ lakaplı eski devlet başkanı Jose Mujica, kansere yenik düştü. Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak tanınan Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti.

'BAŞKAN, MİLİTAN, LİDER, ÖNDER...'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Orsi, "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜYE GİTTİĞİ AÇIKLANMIŞTI
Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti. Kısa süre önce basına yaptığı açıklamada Mujica, sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtmişti.

Son yıllarını Montevideo'nun kırsal kesimindeki mütevazı çiftliğinde geçiren Mujica, 2009 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanarak 2010–2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Mujica, görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.
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