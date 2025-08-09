Samanyolu Haber /Gündem / 'Sarı öküzü teslim ettik, hukuksuzluk sıradanlaştı' /09 Ağustos 2025 01:31

'Sarı öküzü teslim ettik, hukuksuzluk sıradanlaştı'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Halk TV'de katıldığı programda Cemaat yargılamalarını ve 'Yalçınkaya kararı'nı hatırlattı: "Sarı öküzü teslim ettik, hukuksuzluk sıradanlaştı…"

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği ‘İBB davası borsası’ iddiaları Halk TV’de tartışıldı. Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Sansürsüz programa katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Gülen cemaati yargılamalarını hatırlatarak, “Sarı öküzü teslim ettik, hukuksuzluk sıradanlaştı…” dedi.

‘KAVALA VE DEMİRTAŞ İÇİN İTİRAZ EDİLDİ AMA BİR DE YALÇINKAYA DOSYASI VAR’

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına çok yüksek sesle solcuların itiraz ettiğini ve bunun uygulanmamasını istediklerini kaydeden Şahin,  “Ama bir de Yalçınkaya dosyası vardı. Yalçınkaya kararına gerekli tepki ve gerekli destek verilemedi.” dedi.

‘ON BİNLERCE İNSAN HAKSIZ VE HUKUKSUZ YERE MAĞDUR EDİLDİ’

DEVA Partili İdris Şahin sözlerini; “FETÖ yargılamalarında on binlerce insan mağdur edildi, haksız ve hukuksuz yere. Biraz önce söylediniz işte ‘FETÖ borsası’ kuruldu. Mağdur ailelerin üzerinden çok büyük rant devşiren avukatlar oldu. Bunlara yeterince o gün itibariyle ses çıkartılamadı ve herkes kendi sırasını bekledi. Saray öküzü teslim ettik sıra bize ne zaman gelecek diye bekledik. Ve bugün artık ne sarısı kaldı, ne esmeri kaldı, ne moru kaldı hiçbirisi kalmadı. Çünkü hukuksuzluk normal sıradanlaştı” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKSUZLUK KİME KARŞI İŞLENİRSE BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM’

Sıradanlaşan hukuksuzluğa karşı artık muhalefetin hiçbirinin bir seçeneği kalmadığının vurgulayan Şahin, “Haksızlık ve hukuksuzluk kimden gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin, hep birlikte mücadele etmek durumundayız.” şeklinde konuştu.
