Samanyolu Haber /Gündem / 'Sarı serum'da korkutan uyarı: 'Günde 3 kişi...' /01 Şubat 2025 15:18

'Sarı serum'da korkutan uyarı: 'Günde 3 kişi...'

Ölümcül tehlike saçan ve Afyonkarahisar ile Adana'da can alan sarı seruma ilişkin uyarılar art arda geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yaklaşık 100 bin uygulamada 5-6 kişide alerjik reaksiyon yapıyor ve bunun yarısında da ölümle sonuçlanıyor. Bu şu demektir; günde 100 bin serum takılan bir toplumda 3 kişi bu seruma bağlı olarak ölecek demektir" dedi.

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Halk arasında 'atom' olarak bilinen 'sarı serum' pandemide patlamıştı fakat bu hizmeti evde alanlar ölümcül tehlikenin henüz farkına varmış değil. Bugünlerde artan grip ve soğuk algınlığı vakaları sonrası 'sarı serum' bir kez daha gündem oldu. Uzmanlar art arda 'sarı serum'a karşı uyarılarda bulunmaya devam ederken Afyonkarahisar ve Adana'dan acı haber gelmişti.

'GERÇEK ANLAMDA CİDDİ YAN ETKİLERİ VAR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sarı serumun ciddi alerjik reaksiyon yaptığını bunun sonucunda ölümle sonuçlanan vakaların olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şevket Özkaya, şu ifadelerle uyarıda bulundu:

"Son günlerde ülkemizde sarı serum tartışması başladı. Bu sarı serumun etkileri nelerdir? Zararları nelerdir? Herkes merak ediyor. Bildiğiniz basit bir serumun içine B vitamini kompleksinin koyulmasıyla serumun renk değiştirmesi sonucu adına sarı serum deniyor. Sarı serum, insanların soğuk algınlığı, grip, kırgınlık hissettikleri durumunda yapılan bir karışım tedavisidir. Gerçek anlamda ciddi yan etkileri olan, zararları olan bir tedavi şeklidir.

'SADECE SARI SERUM DEĞİL' DİYEREK UYARDI

Bu tedavi edici bir serum değil sadece anlık rahatlatan bir serumdur. Anlık rahatladığınız için uygun tedaviyi alamıyorsunuz. Hastalığınız uzuyor ve ciddi zatürreye kadar sonuçlar doğuruyor. Asıl Türkiye'deki tartışma ölümle sonuçlanan yan etkileridir. Özellikle anafilaksi dediğimiz beklenmedik, ani oluşan alerjik reaksiyonlarla beraber ölümle sonuçlanıyor. Bu sadece sarı serumda değil, uygunsuz alınan bütün serumlarda ve ilaçlarda geçerlidir."

'HEM HASTALIĞINIZI İYİLEŞTİRMİYOR, HEM İYİLEŞTİRMENİZİ UZATIYOR'

Prof. Dr. Şevket Özkaya şunları söyledi:

"İnsanlar bağışıklık sistemimiz mi değişti yoksa daha mı hassas hale geldik diye merak ediyor. Sebebi şu; Toplumda ciddi bir virüs salgını var. Birkaç virüs birden şikâyetlerinizi uzatıyor. Çok fazla sayıda acil servise başvuru var. Çok fazla sayıda hızlı rahatlatıcı talebi var. Sarı serum dediğimiz bu vitamin kompleksi yaklaşık 100 bin uygulamada 5-6 kişide alerjik reaksiyon yapıyor ve bunun yarısında da ölümle sonuçlanıyor. Bu şu demektir; günde 100 bin serum takılan bir toplumda 3 kişi bu seruma bağlı olarak ölecek demektir. İnsanlar hızlı rahatlamak için sarı seruma başvuruyor. Baş vurdukça ölen sayısı artıyor. Sarı serum tedavi edici bir serum değildir. Rengi nedeniyle psikolojik olarak rahatlatıyor. Serum beyaz olduğunda insanlar ilaç almadığını sanıyor. Gerçek anlamda bakıldığında hem hastalığınızı iyileştirmiyor, hem iyileştirmenizi uzatıyor, hem de zatürre başta olmak üzere çok ciddi sonuçları var. Asıl sorun bu B vitamini kompleksinin ve beraberinde verilen ağrı kesicilerin ciddi anlamda alerjik reaksiyonlara götürüyor ve ölümle sonuçlanıyor."
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