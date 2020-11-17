Sarıgül'ün A takımında kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Şişli Belediye başkan adayı olan, ancak yarışı kaybeden Mustafa Sarıgül'ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH) ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.





Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var.





Kurucular kurulunun 40 kişiden müteşekkil olacağı kaydedilirken, İstanbul'da Yusuf Polat'ın, Ankara'da Deniz Kaya'nın ve İzmir'de Akif Akar'ın il başkanı olacağı ifade edildi. TDH'nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.





Sarıgül'ün kadrosunda Mehmet Ali Oğuş, işadamı Coşkun Ağaryılmaz da Sarıgül'ün listesinde yer aldı.





İş insanlarından Edip Oruç, Zeynel Abidin Aktay ve Şaban Gürbüz, Amerika'da ikamet eden işadamı Teoman Mutlu ve turizm sektörünün önemli isimlerinden Ayhan Gedikli ve Sertaç Güngör de değişim hareketine katıldı.





UĞUR AKÖZ DE TDH LİSTESİNDE





Daha önce Şoförler Cemiyeti Başkanlığı yapan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın genel başkan yardımcısı görevinde bulunan Erol Korkut ve eski müsteşar Sabri Erbakan da TDH saflarında siyasete devam edecek. İşadamları İrfan Karakaş ile Mustafa Ekşi'nin yanı sıra eski siyasetçi Uğur Aköz de Sarigül'ün A takımına girdi.





TDH'nin kurucular kurulundaki diğer isimler şunlar: Akademisyen Oğuz Fidan, iktisatçı Aziz Hatip Ağaoğlu, avukat Serdar İplikçioğlu, öğretmen Şefika Keskin de