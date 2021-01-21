Samanyolu Haber /Gündem / Sarıgül'ün arabasına 'yakalama kararı' /21 Ocak 2021 10:24

Sarıgül'ün arabasına 'yakalama kararı'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül hakkındaki haciz kararı sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. Hakkında bağlama kararı çıkartılan Sarıgül’ün aracı hakkında bu kez de yakalama kararı çıktı.

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Odatv’nin haberine göre; İstanbul 19. İcra Hukuk Mahkemesi, Sarıgül’ün icra kararıyla ilgili itirazını reddetti. Sarıgül’ün, banka hesaplarındaki blokenin devam ettiği bildirildi. Sarıgül'ün tedbir kararını reddeden mahkeme, yargılamanın 10 Mart'a bırakılmasına hükmetti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Öte yandan, Sarıgül’ün aracı hakkında yakalama kararı çıktı.

Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olması tartışmaya yol açmıştı. İcra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları yer almıştı. Sarıgül’ün söz konusu AUDI marka aracı hakkında bağlama kararı çıkmıştı. Karar üzerine polis, Sarıgül'ün aracını gördüğü yerde bağlayacak. 

İstanbul 4. İcra Dairesi tarafından çıkarılan yakalama kararında, “UYAP-TNB entegrasyonu kapsamında aşağıda belirtilen plaka(lar) üzerine yukarıda numarası yazılı dosya üzerinden mahrumiyet eklenmiştir” denilerek Sarıgül’ün aracının plakası hakkında yakalama kararı aktarıldı.

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