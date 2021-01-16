Sarıgül'ün mallarına haciz

İstanbul 4'üncü İcra Dairesi, 4,1 milyon TL borcunu ödemeyen Mustafa Sarıgül’ün mallarının haczedilmesine karar verdi.





Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) kuran Mustafa Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı.





Turan verdiği borçların tahsil edilmemesi üzerine hukuki yollara başvurdu ve icra takibi başlatıldı.





ARABASINA DA HACİZ KONULDU





Sarıgül’ün icra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları yer aldı. Mustafa Turan’a borçlu isimler arasında bir zamanlar Sarıgül’e yakınlığıyla bilinen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı.





Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül gerekli açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi. Borçlular arasında yer alan Hüseyin Avni Sipahi ise telefonlara cevap vermedi.