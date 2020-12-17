Sarıgül'ün partisinin ismi ve amblemi belli oldu

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) aynı isimle partileştirirken, partinin amblemi ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.







İstanbul'un Şişli ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi için İstanbul’da tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.





Sarıgül’ün partisinin ismi Türkiye Değişim Partisi oldu. Logosunda ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldız yer alıyor.





"DEĞİŞİMİN ÖNCÜLERİ OLACAKSINIZ"





Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubu katıldı.





TDH Başkanı Sarıgül, "Değişimim öncüleri siz olacaksınız. Samimi içten ve son derece şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz huzur yolu olacak. Yolumuz milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak." ifadelerini kullandı.