Samanyolu Haber /Politika / Sarıgül'ün partisinin ismi ve amblemi belli oldu /17 Aralık 2020 12:59

Sarıgül'ün partisinin ismi ve amblemi belli oldu

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanlığına aday olan Mustafa Sarıgül bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü partinin amblemini tanıttı.

SHABER3.COM

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) aynı isimle partileştirirken, partinin amblemi ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi için İstanbul’da tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül’ün partisinin ismi Türkiye Değişim Partisi oldu. Logosunda ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldız yer alıyor.

"DEĞİŞİMİN ÖNCÜLERİ OLACAKSINIZ"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubu katıldı. 

TDH Başkanı Sarıgül, "Değişimim öncüleri siz olacaksınız. Samimi içten ve son derece şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz huzur yolu olacak. Yolumuz milletimizin yüzünü güldürme yolu olacak." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarıgül'ün partisinin ismi ve amblemi belli oldu Sonraki Haber >>

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:18