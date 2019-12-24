Samanyolu Haber /Gündem / Sarıgün’e 3 yıl 10 ay hapis istemi /24 Aralık 2019 21:11

Sarıgün’e 3 yıl 10 ay hapis istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’nın Çubuk ilçesindeki linç girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada 36 kişi hakkında dava açılırken, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e üç yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet’tin haberine göre Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir’in hazırladığı 64 sayfalık iddianamede, Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği müşteki olarak yer aldı.
 
Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’daki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. CHP yönetimi saldırının planlı olduğunu savunmuştu.

İddianamede, Kılıçdaroğlu’nun ‘önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı’ savunuldu. Tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da bilginin bulunmadığı öne sürüldü.

Saldırgan Sarıgün hakkında ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret’ suçlarından hapis cezası istenirken, şüphelilerin ‘yaralama kastı ile hareket ettikleri’ ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sarıgün’e 3 yıl 10 ay hapis istemi Sonraki Haber >>

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Perinçek'in zor anları

Perinçek'in zor anları

Freni tutmayınca

Freni tutmayınca

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

İki tren arasında kesintisiz yolcu transferi

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Binali Yıldırım'a yangın tüpü tavsiye etti!

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:14:33