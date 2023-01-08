Samanyolu Haber /Gündem / Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde tavan çöktü: 32 kişi yaralandı /08 Ocak 2023 12:16

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde tavan çöktü: 32 kişi yaralandı

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Olayda 32 kişi yaralandı.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma etkinliğinin yapıldığı otelin asma tavanı çöktü. Çöken tavanın altında kalan vatandaşlar yaralandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.

BELGESEL GALA GÖSTERİMİNDE TAVAN ÇÖKTÜ
Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayda 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

23 KİŞİ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Koca, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Kars Sarıkamış’ta bir otelin tavanının çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yaralıların 23’ü ayaktan başvurdu, 9 yaralı ambulanslarla Kars Sarıkamış Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların genel durumları iyi. Geçmiş olsun.”
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