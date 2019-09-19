Sarımsak fiyatı her hafta yükseliyor! 100 lirayı görebilir

Olumsuz hava koşulları nedeniyle üretimi azalan sarımsağın kilosu 70 liraya ulaştı. Fiyat her hafta yükseliyor. Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım imzalı habere göre tüketici, dövizi, altın ve borsayı izler gibi sarımsak fiyatlarını takip ediyor. Sarımsağın en çok üretildiği Taşköprü’de bile tezgahta kilosu 35-40 liradan satılıyor. Tüketimin yoğun olduğu büyük kentlerde ise kilosu 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Yılbaşına kadar 100 liraya çıkabileceği konuşuluyor.





Türkiye, yılda ortalama 100 bin ton sarımsak üretiyor. Bunun da 20-25 bin tonu Kastamonu Taşköprü’de üretiliyor. Marka haline gelen ve coğrafi işaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının kilosu Taşköprü’de 35-40 liraya satılıyor. Üreticiler sarımsağın maliyetinin kilo başına 4 lira olduğunu belirterek artan fiyattan dolayı tüketiciler adına çok üzgün olduklarını ifade etti..



