Samanyolu Haber /Gündem / Sarıyer Börekçisi de 'kara liste'ye girdi! O yediğimiz kıyma değilmiş... /05 Ekim 2024 13:56

Sarıyer Börekçisi de 'kara liste'ye girdi! O yediğimiz kıyma değilmiş...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürün satan firmaların arasında ünlü börekçi de girdi. Özellikle İstanbulluların çok sevdiği "Sarıyer Börekçisi"nin 3 şubesinde, kıymalı diye satılan böreğin yüzde 100 kıyma olmadığı anlaşıldı.

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Türkiye'de gıda güvenliği endişesi giderek artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kalem kalem açıkladığı listeyle beraber sağlıksız gıda üreten işletmeler ortaya çıktı. Bakanlığın 2 Ekim'den beri açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firma ve ürünler, vatandaşın kara listesine girdi.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden paylaşılan listede, gıda güvenliğini hiçe sayanlar arasında birçok ünlü firma da yer alıyor. Özellikle dev fast food zinciri Arby's'in Kayseri'deki şubesinde et olan Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edilmesi dikkat çekti.

3 ŞUBEDE TAĞŞİŞ

Türkiye gazetesinin haberine göre; Arby's'in ardından ünlü "Sarıyer Börekçisi"nin de kıymalı böreğinde tağşiş yapıldığı ortaya çıktı. Sultangazi, Pendik ve Kağıthane'de bulunan 3 şubenin kıymalı böreğinde kanatlı eti, sakatat (taşlık, baş eti) tespit edildi.
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