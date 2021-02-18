Samanyolu Haber /Dünya / Şarkıcı Demi Lovato: Uyuşturucu yüzünden üç kez felç ve kalp krizi geçirdim /18 Şubat 2021 13:42

Şarkıcı Demi Lovato: Uyuşturucu yüzünden üç kez felç ve kalp krizi geçirdim

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Demi Lovato, 2018'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle kalp krizi ve felç geçirdiğini anlattı.

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BBC'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki Lovato "Demi Lovato: Dancing With The Devil" (Demi Lovato: Şeytanla Dans) belgeselinde 2018'de aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastaneye kaldırılmasıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Bilinci kapalı bir şekilde Los Angeles'taki evinde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ifade eden Lovato, doktorlarının kendisine 'ölümden döndüğünü' söylediğini aktardı.

Aşırı doz uyuşturucu alması nedeniyle üç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini belirten Lovato, "Beyin hasarı aldım ve bugün hala bunun etkileriyle uğraşıyorum" ifadesini kullandı.

Şarkıcı 2018'de evinde baygın halde bulunmuş ve tedaviye alınmıştı. Lovato'nun bu olaydan sadece birkaç hafta önce yazdığı 'Sober' adlı şarkı, 6 yıl sonra tekrar uyuşturucu kullanmaya başlamasıyla ilgiliydi. 

Lovato, daha önce de yeme bozuklukları olduğunu ve uyuşturucu kullanmaya 17 yaşında başladığını söylemişti. 18 yaşında ise rehabilitasyon tedavisi gördüğünü anlatan Lovato, kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu ifade etmişti. 

"Dancing With The Devil" belgeselinin 23 Mart'ta Youtube'da yayınlanması bekleniyor.

?Lovato, çocuk oyuncu olarak ilk kez "Barney and Friends" dizisinde yer aldı. Lovato şimdiye kadar 6 stüdyo albümü çıkardı. Şarkıcının ilk stüdyo albümü "Don't Forget"  Eylül 2008'de yayımlandı. İlk haftasında 89 bin kopya satan albüm, Billboard 200 listesine iki numaradan giriş yaptı.

Şarkıcı şu anda ruh sağlığı ve mobil terapi şirketi Talkspace'in de sözcüsü.
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