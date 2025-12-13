Şarkıcı Güllü’nün kızı annesini öldürme suçlamasıyla tutuklandı

5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.









AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ





FRANSA YA DA GÜRCİSTAN’A KAÇACAKLARMIŞ





SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne dair soruşturmada gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiğini söyledi. Gülter “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık’ta gözaltına alındı.Ulu’nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı.Gülter ve Ulu ile İstanbul’da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Ulu’nun emniyetteki ifadesinde o gece yaşananları anlattığı ve itiraf ettiği belirtiliyor.Savcı, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için “kasten öldürme” suçundan tutuklama istedi.Sultan Ulu hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi. Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Sabaha karşı sulh ceza hakimliği Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “kasten öldürme” suçundan tutuklama kararı verdi.Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter’in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, “En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik.” dedi.DHA’da yer alan habere göre, valizlerle evden çıkan Gülter ile arkadaşı Ulu’nun Gürcistan ya da Fransa’ya kaçacağı iddia edildi.Şüphelilerin, havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları öne sürüldü.Güllü’nün evinde yer alan ev içi güvenlik kamera görüntüleri ses analizi için TÜBİTAK’a gönderilmişti.