Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Gülşen'le ilgili mahkemeden yeni karar /26 Ekim 2022 22:54

Şarkıcı Gülşen'le ilgili mahkemeden yeni karar

Bir konserinde İmam Hatiplilerle ilgili kullandığı tepki çeken ifadeler sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında ise önce ev hapsi kararı verilen ve ardından da yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Gülşen'le ilgili bu yasağın da kaldırıldığı ifade edildi.

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Bir konserinde İmam Hatiplilerle ilgili kullandığı tepki çeken ifadeler sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında ise önce ev hapsi kararı verilen ve ardından da yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Gülşen'le ilgili bu yasağın da kaldırıldığı ifade edildi.
diken.com.tr'de yer alan habere göre Gülşen’in avukatı Emek Emre’nin itirazı sonrası Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurt dışına çıkış yasağını tedbirinin ‘güvence miktarı’ olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar verdi.
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