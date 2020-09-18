Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Halil Sezai için karar açıklandı /18 Eylül 2020 00:32

Şarkıcı Halil Sezai için karar açıklandı

67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven şarkıcı Halil Sezai'nin tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandığı ifade edildi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Paracıkoğlu, ilk ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Yeniden ifade vermek üzere adliye çağrılan Halil Sezai Paracıkoğlu, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na polis ve avukatı eşliğinde gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Sezai'nin savcıya ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. Ünlü şarkıcı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Halil Sezai, gece saatlerinde çıkarıldığı mahkemece "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai Paracıkoğlu, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Paracıkoğl'nu savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.
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