Samanyolu Haber /Gündem / Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı /16 Eylül 2020 15:12

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Yaşlı adam, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde film çekimi yapan sanatçı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşadı. Sezai'nin tartışma sırasında darp ettiği Meriç, yaşananları anlattı. 

"Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" diyen Meriç, darp edildiği sırada Kelime-i Şehadet getirdiğini belirtti ve "O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü" ifadesini kullandı.

Öte yandan Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları görülüyor.

Ne olmuştu?

Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darp ederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

Polis, Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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