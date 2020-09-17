Samanyolu Haber /Gündem / Halil Sezai'ye tutuklama talebi /17 Eylül 2020 16:49

Halil Sezai'ye tutuklama talebi

67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle bugün polis eşliğinde savcılığa ifade vermeye götürülen şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Dün polis tarafından adresinde bulunamayan ve Kocaeli'nde olduğu belirlenen Halil Sezai, bugün savcı önünde ifade vermek için polis eşliğinde avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sezai'nin savcıya ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. Sezai savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Neler olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai ,  67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı

Sezai'nin darp ettiği belirtilen komşusu Hüseyin Meric¸'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yapmıştı.

Halil Sezai de, "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok... Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" ifadelerini kullanmıştı.
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