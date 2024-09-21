Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp masajı yapılan Arolat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Burada yapılan müdahalelere rağmen 52 yaşındaki ünlü sanatçı Metin Arolat, hayatını kaybetti.



'MENAJERİ İLE GÜLE OYNAYA GELMİŞLER'



Ünlü şarkıcının ölüm haberini alan yakın arkadaşı sanatçı Demet Sağıroğlu, "Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı. Gülerek gitti. Menajeri öyle söyledi. Çok neşeliymiş. Ailesi İzmir'deymiş. İstanbul'da ailesi yok. Birkaç sene önce annesini kaybetmişti. Onun da ağırlığı vardı üstünde. Menajeri ile güle oynaya gelmişler işe. Sahnede bir ara kötü olmuş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra arka tarafa gitmiş. Orada gömleğini çıkarmış. Sonrasında kolum uyuşuyor falan demiş. Bakmışlar orada, sonra 'Verin gömleğimi, iyiyim ben' demiş. Çıkmış sahneye tekrar. Sonrasında sahnede tekrar yere yığılmış. Orada bir hemşire varmış. Hemşire onu yan yatırmış. Hemen ambulans çağırmışlar. Ambulans gelene kadar kalbi durmuş. Ambulansta çalıştırmışlar. Sonra yolda bir daha kalbi durmuş. Çalıştığı yer buraya çok yakındı. Çalıştıramamışlar kalbini. Sevenlerine sabır dilerim. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin güle güle gitmiş çünkü. Her zamanki güleç yüzü ile. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.



METİN AROLAT KİMDİR?



Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.



İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başlarken, çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı.



Arolat, bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'ye dönüp Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.



1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Karavan", "Yine Bir Başıma", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Kabul Et" gibi albüm çalışmalarına imza atan Metin Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde de yönetmenlik yaptı.