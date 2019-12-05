Sarkisyan hakkında yolsuzluk soruşturması

Ermenistan'da halk protestoları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında görevini ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kamu fonunu kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldı.





Sarkisyan 2018'de halk protestoları nedeniyle iki cumhurbaşkanlığı görevinin ardından geldiği başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı. Politikacı kendisine yöneltilen iddiaları kesin bir dille reddederken soruşturmada eski cumhurbaşkanlarından Robert Koşaryan gibi iktidarı sırasında kendisine yakın birçok isim de bulunuyor.





Euronews’in haberine göre Müfettişler Sarkisyan'ın 2013'te cumhurbaşkanlık görevini kötüye kullanarak kamu ihalelerini etkilediğine dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu, bu nedenle de kamu fonlarının yaklaşık 1 milyon dolarlık zarar gördüğünü açıkladı. Sarkisyan tarafından söz konusu iddialara henüz bir yanıt gelmedi.





İKTİDARDA KALMAK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI





2018'de ülkeyi 10 yıldır yöneten eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, cumhurbaşkanlığı makamını daha çok sembolik bir göreve dönüştüren ve başbakana geniş yetkiler tanıyan anayasa değişikliğinden kısa süre sonra parlamentodaki oylamada başbakan seçildi.





NE OLMUŞTU?





Sarkisyan'ın cumhurbaşkanlığı bitince başbakan olmayacağını söylemesi ise halkın tepkisine ve on binlerce kişinin sokaklara dökülerek istifasını istemesine neden oldu.





Gösterilerin öncülüğünü ise kamuflaj desenli tişört giyen Nikol Paşinyan'dı.





Paşinyan ve taraftarları, "siyasi oligarşinin" bitmesi, yolsuzlukla mücadele, ekonomik reformlar, daha fazla demokrasi ve özgürlük gibi taleplerle sokaklara çıktı. Günler süren gösteriler üzerine 24 Nisan'da Sarkisyan istifa etmek zorunda kaldı. Eski cumhurbaşkanı sürpriz şekilde, "Paşinyan haklıydı, ben haksızdım" diyerek iktidarı bırakmıştı.