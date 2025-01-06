Samanyolu Haber /Dünya / Sarkozy yeniden mahkeme önünde; Kaddafi’den yasadışı mali destek almakla suçlanıyor /06 Ocak 2025 14:03

Sarkozy yeniden mahkeme önünde; Kaddafi’den yasadışı mali destek almakla suçlanıyor

Libya’nın 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasını finanse ettiği şüpheleri kapsamında Nicolas Sarkozy ve diğer 12 sanığın davası bugün Paris’te başlıyor.

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69 yaşındaki eski devlet başkanı, cumhurbaşkanı seçildiği 2007 seçimlerinde Muammer Kaddafi tarafından yasadışı finanse edildiği suçlamasıyla dört ay boyunca mahkemeye çıkacak.

13 sanık, 10 yıllık soruşturma, 73 ciltlik dava dosyası… Libya’nın 2007 başkanlık kampanyasını finanse ettiğinden şüphelenilen geniş kapsamlı dava nihayet 6 Ocak Pazartesi günü görülmeye başlandı. Nicolas Sarkozy’nin öğleden sonra Paris Ceza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor. Eski devlet başkanı 69 yaşındaki Sarkozy, dört ay boyunca haftada üç gün mahkemeye çıkacak. Sarkozy, olay 2012 yılında ortaya çıktığından bu yana iddiaları reddediyor.

Franceinfo’nun aktardığına göre, suçlamaların merkezinde bir “yolsuzluk anlaşması” var. Nicolas Sarkozy, 2005 yılı sonunda Muammer Kaddafi ile bir “yolsuzluk anlaşması” yapmakla ve onun maddi desteğiyle kampanyasını finanse ederek cumhurbaşkanı seçilmekle suçlanıyor.

Sarkozy; rüşvet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesinin gizlenmesi, yasadışı kampanya finansmanı ve suç komplosu suçlarından 10 yıl hapis ve 375 bin Avro para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar seçilme hakkından mahrum bırakılma ile yargılanıyor.

Sarkozy geçtiğimiz hafta başka bir davada ev hapsine çarptırılmıştı.
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