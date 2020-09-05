Samanyolu Haber /Gündem / Şarlatana 42 yıl hapis talebi /05 Eylül 2020 10:25

Şarlatana 42 yıl hapis talebi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şarlatan Fatih Nurullah hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi.

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Sakarya Akyazı’da bir hafta önce tutuklanan, asıl ismi "Eyüp Fatih Şağban" olan din istismarcısı Fatih Nurullah hakkındaki soruşturma devam ederken, Şağban’ın aleyhine delil olarak dosyaya giren telefon konuşmalarının detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma dosyasına göre Eyüp Fatih Şağban, istismar ettiği kızın babasını şikâyetçi olmamaları ve olayın duyulmaması amacıyla ikna etmek için birçok kez aradı. Bu görüşmeler de baba tarafından kaydedilerek soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Görüşmelerin çözümleri yapılarak soruşturma dosyasına eklendi.

PARA TEKLİF ETTİ

Bu görüşmelerden birinde Şağban, “21 yıldır birlikteyiz” dediği mağdur kızın babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor. 

Öte yandan, Haberglobal'in haberine göre, istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi pedagog eşiğinde alındı.

Hazırlanan iddianamede, şarlatan Fatih Nurullah hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi.
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