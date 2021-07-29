Şarlatanın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Eyyüp Fatih Şağban’ın çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 5 ay hapis cezası aldığı Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan WhatsApp yazışmalarını aktardı.







Şağban'ın 1962; Y.A. adlı istismara uğrayan çocuğun ise 2008 doğumlu olduğuna dikkati çeken Saymaz'ın aktardığı söz konusu yazışma şöyle:







Şağban, 3 Şubat 2020'de WhatsApp'tan kahve fincanı fotoğrafı gönderip telveyi işaret ederek, “Adam silüetini gördün mü?” diye soruyor.





Y.A. şu yanıtı veriyor:





“Evet efendim, sakallı biri var gibi. Üzgün üzgün bakıyor benim gibi. Sizi şimdiden özledim.”





Şağban ise “Burada kaçıp orada özlüyorsun!” diyor.





Y.A. Şaşkın:





“Niye kaçayım ki, siz babamsınız değil mi.”





Şağban, “Şu baba muhabbeti kalksın, ben sizin şeyhiniz olayım” şeklinde karşılık veriyor.







Ardından Sakarya'daki dergahtan İstanbul'a dönen Y.A.'ya trafikte nerede olduklarını soruyor.





Y.A.: İstanbul'a girdik, yola devam.





Şağban: Aldık, kabul ettik.





Y.A.: Nasıl almak anlamadım.





Şağban: Evlatlığa.





Y.A.: Siz beni evlatlık mı aldınız?





Şağban: Annen ne diye verdiyse o niyetle.





Y.A.: Anlamadım. Annem Allah bilir ne niyetle verdi.





Şağban: Sen de anlamazdan geliyorsun.





Şağban, “Yazdıklarımızı silelim” diye uyarıyor ve kıza görüntülü konuşmayı aramayı teklif ediyor. Mevzu, nikaha geliyor.





Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm.





Y.A.: Anladım.





Şağban: Önemli değil, sen iyi ol yeter.





Y.A.: Allah razı olsun.





Şağban: Ben senin ismini niye Aişe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.





Saymaz yazısının devamında şu görüşlerini ifade etti:





"Şağban'ın eyleme geçirdiği çocuklarla evlilik düşüncesi birçok tarikat, cemaat ve dini grup tarafından benimseniyor. İki eşli olduğu bilinen Şağban'ın söylemi ve davranışları merdivanaltı dini toplulukların kadına ve kız çocuklarına hayatta nasıl bir rol biçtiğini ve gelecek planladığını kanıtlıyor.



