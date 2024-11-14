Sarp Sınır Kapısı’nda kilometrelerce TIR sırası oluştu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Gürcistan’ın gümrük kontrollerinde yeni bir sisteme geçmesi, Türkiye-Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nda kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.





Gürcistan sınırındaki işlemlerin yavaşlaması nedeniyle TIR sürücüleri, Artvin’den itibaren kuyruklar oluşturarak 4-5 gündür beklediklerini belirtiyor. Kapıdaki sıkışıklık, Türkiye’den Kafkas ülkelerine mal taşıyan TIR’ların geçişlerini aksatırken Karadeniz Sahil Yolu’nda sağlı sollu park eden araçlar nedeniyle trafik de sekteye uğruyor.





Yol boylarında yetersiz altyapı olmayışı nedeniyle özellikle kişisel ihtiyaç sıkıntısı yaşanıyor. Sürücüler ayrıca, sınır kapısındaki bekleme süresinin uzun olması nedeniyle transit yüklerini geciktirdiklerini ve park ücretlerini ödemekten kaçınmak için yol kenarında beklemek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.





Sarp Sınır Kapısı’ndaki bu yoğunluk, Artvin’in Kemalpaşa, Hopa, ve Arhavi ilçelerinde trafiğin zaman zaman aksamasına neden oluyor. Gürcistan’ın uygulamaya koyduğu yeni sistemin bu tıkanıklığı çözmesi ve sürücülerin bekleme sürelerinin azaltılması için Türkiye ve Gürcistan arasında işbirliği çağrısı yapılıyor.