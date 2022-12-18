Sarp sınır kapısında 'iPhone' izdihamı





Artan enflasyon ve Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki eriyişi iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıdı. Vatandaş makasın açıldığı kur ve vergiden dolayı elektronik alet alışverişleri yapmakta zorlanıyor. Birçok elektronik alet yurtdışında dolar/euro hesabıyla bile Türkiye'ye göre daha ucuza denk geliyor. Bu durum vatandaşların farklı çözüm yollarına başvurmasına sebep oluyor. Bu yollardan biri de sınır kapıları...







Türkiye'de iPhone'un son modeli iPhone 14, 30 bin ile 32 bin TL arasında satılıyor. Fakat bu fiyat vergilerden dolayı Gürcistan'da 15 bin TL'ye kadar inebiliyor. Vatandaş da daha uyguna telefon alabilmek için başkent Batum'un yolunu tutuyor.







Yurtdışından getirilen telefonlarda ödemesi zorunlu olan IMEI kayıt ücreti yılbaşından sonra artacağı için de sınır kapısındaki yoğunluk yıl sonunda arttı. Şu an 2 bin 732 TL olan IMEI kayıt ücretinin 2023 itibarıyla 6 bin 91 TL olması bekleniyor.



Kur ve vergi nedeniyle elektronik aletlerde yurtdışı ve Türkiye fiyatlarında makas gittikçe açıldı. Vatandaş çözümü sınırda buldu. Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun telefon kuyrukları oluştu. Yaşanan izdihamda bayılanlar oldu.