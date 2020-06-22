Samanyolu Haber /Dünya / Sarrac ABD heyeti ile görüştü /22 Haziran 2020 22:11

Sarrac ABD heyeti ile görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarrac'ın ABD heyeti ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarrac, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ve ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM) Orgeneral Stephen Townsend ile görüştü. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Libya'da son dönemde meydana gelen gelişmeleri değerlendirildiği ifade edildi.

Sarrac, Amerikalı yetkililerle ülkenin batısındaki Zuvara kentinde bir araya geldi. Toplantıdan sonra Libya hükümet tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Sarrac, ABD Büyükelçisi ve AFRICOM Komutanı ile Zuvara kentinde görüşerek, Libya'da son dönemde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada, “Toplantıda Libya’da yaşanan askeri alan ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ve Amerika'nın Libya'da istikrarı sağlama çabaları gözden geçirildi. Ayrıca Libya Devleti ile ABD arasındaki stratejik iş birliği çerçevesinde ortak koordinasyon ile terörizmle mücadelede AFRICOM’la iş birliği konusu tartışıldı” ifadelerine yer verildi.
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