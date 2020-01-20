Sarraj'dan Hafter yönetimine rest

Reuters’a konuşan Sarraj, ülkenin doğusunda bulunan Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’le bir daha masaya oturmayacağını söyledi.Sarraj “Berlin'de ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım" dedi.





Hafter’in ülkedeki kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Sarraj, “Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hâl alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder” diye konuştu.





Berlin’de gerçekleşen Libya Zirvesi’nde tüm katılımcılar ihtilafın çözümünde siyasi bir yola ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir oldukları konusunda uzlaşmaya varmışlardı. Sonuç bildirgesinde silah ambargosu konusunda da anlaşmaya varılmıştı.