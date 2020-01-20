Samanyolu Haber /Dünya / Sarraj'dan Hafter yönetimine rest /20 Ocak 2020 19:53

Sarraj'dan Hafter yönetimine rest

Almanya’nın girişimiyle dün Berlin’de tarafların ve uluslararası aktörlerin katıldığı Libya Zirvesi’nin ardından Türkiye’nin destek verdiği Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz el Sarraj’dan yeni bir açıklama geldi.

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Reuters’a konuşan Sarraj, ülkenin doğusunda bulunan Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’le bir daha masaya oturmayacağını söyledi.Sarraj “Berlin'de ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım" dedi.

Hafter’in ülkedeki kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Sarraj, “Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hâl alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder” diye konuştu.

Berlin’de gerçekleşen Libya Zirvesi’nde tüm katılımcılar ihtilafın çözümünde siyasi bir yola ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir oldukları konusunda uzlaşmaya varmışlardı. Sonuç bildirgesinde silah ambargosu konusunda da anlaşmaya varılmıştı.
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