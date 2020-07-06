Şartları iyileştirin, tekrar değerlendirelim

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için şartları olduğunu kaydetti.





RTL televizyonuna mülakat veren Bareiss, "Durum iyi olursa ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz. Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız." ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE'NİN SALGININ ÜSTESİNDEN GELMESİ ŞART"





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, vak'a sayısının düşük olmasının yanı sıra turistlerin evlerine yeniden sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için Türkiye'nin sağlık sisteminin salgının üstesinden gelebilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta Almanya'nın başşehri Berlin’de seyahat yasağının kaldırılması için temaslarda bulunmuştu.





Ancak temaslardan sonuç çıkmamıştı.