Samanyolu Haber /Gündem / Şaşırdık mı? CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi sonuçlandı /02 Aralık 2025 21:54

Şaşırdık mı? CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi sonuçlandı

CHP’nin, seçimle gelinen kamu görevlerinde yargılananların davalarının TRT’den canlı yayınlanmasını öngören ve 9 aydır komisyonda bekleyen kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Böylece “duruşmalar TRT’de yayınlansın” teklifi, bir kez daha komisyonda beklemeye devam edecek.

Erdoğan da Bahçeli'de yeşil ışık yakmıştı! CHP TRT teklifini bugün Meclis'e sunacakErdoğan da Bahçeli'de yeşil ışık yakmıştı! CHP TRT teklifini bugün Meclis'e sunacak

CHP, TEKLİFİ GENEL KURUL’A İNDİRMEK İSTEDİ

CHP, Mayıs ayında üç grup başkanvekilinin imzasıyla verdiği kanun teklifinin, bugün TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bir önerge sundu. Önerge kabul edilseydi, teklif Genel Kurul’da görüşülebilecekti.

Önerge görüşmelerinin ardından yapılan oylamada, AKP ve MHP milletvekilleri “ret” oyu verdi; muhalefet partilerinin “kabul” oyları ise teklifin Genel Kurul gündemine alınmasına yetmedi. Böylece CHP’nin teklifi, 9 aydır olduğu gibi, yine komisyonda kalmış oldu.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup konuşmalarında, İstanbul’daki yargılamalara atıfla, "Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" çağrısında bulunmuştu.
