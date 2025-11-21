Şaşırdık mı? Türkiye'nin et ithal ettiği Polonya'daki şirketin hissedarı bakın kim çıktı?

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da et ticareti yapan şirketle ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra Türkiye’ye Polonya’dan et ithal eden şirketin hissedarları arasında bir AKP'linin bulunduğu yeni bir skandal daha gündeme geldi.



Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, 2023'ten bugüne ESK'nin et ithalatıyla ilgili yaptığı sözleşmeler arasında Polonya'daki Polonia Beef şirketiyle yapılan sözleşmeler dikkat çekti. Bahadır Özgür'ün aktardığı haber şöyle:



"Son 4 yılda Avrupa’dan yapılan et ithalatının miktarı 93 bin ton. Ödenen para ise TL bazında 20.8 milyar lira. Alınan etlerin yüzde 51’i ise Polonia Beef’ten yapıldı. Yani ithalat tek bir şirkete bağımlı.



Peki nasıl bir şirket Polonia Beef?



Polonya ticaret sicil gazetesine göre 19 Eylül 2019 yılında kuruldu. Aslında inşaattan lojistiğe kadar pek çok alanda yatırımları olan bir sermaye grubunun portföyünde yer alıyor.



Yönetim kurulu Başkanı, Slwester Maciej Wozniecki. Yönetimde yer alan isimler ise şöyle: Wojciesch Kosciesza, Jaroslaw Tomasz Urbanski ve Zbigniew Banasiak.



Hisselerin yüzde 48,8’i başkana ait. Şirkete ikinci büyük hissedar ise Mart 2025’te girdi. Hisselerin yüzde 20’sini satın alan isim Okan Ataş.



Daha öncesinde et sektörü ile bir ilişkisi görünmüyor. Polonya’da Bodom isimli bir şirketin yüzde 51 sahibi. Bir de Ecolines Car adlı araç kiralama ve lojistik şirketinin yönetiminde yer alıyor. Buradaki ortakları Turgut Özgen ve İmik ailesi.



Türkiye’nin et ithalatının patladığı bir dönemde bu sektöre de yüklü yatırım yağması dikkat çekici.



Ancak Polonia Beef’le ilişkili bir başka isim daha da dikkat çekici. Bu kişi Tunç Et’in sahibi ve aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı olan Bülent Tunç’un oğlu Halil Efe Tunç. 2025 yılının başında AKP Gençlik Kolları MKYK’sına seçilen en genç isim.



Tunç, Türkiye’nin doğrudan ithalat yaptığı Polonia Beef’in bir iştiraki olan Polonia Beef Farm’ın hissedarları arasında bulunuyor.



Ticaret sicil kayıtlarına göre 28 Nisan 2025’te kuruldu. Halil Efe Tunç da hissedarlar arasında bulunuyor. Diğer hissedarlar ve yöneticiler Polonia Beef’inkilerle aynı isimler.



Söz konusu şirketin doğrudan bir satışı görünmüyor. Daha çok yetiştiricilik üzerine çalışıyor. Lakin onun üst şirketi Türkiye’nin ithalatında yüzde 51 paya sahip."