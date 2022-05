Şaşırtan araştırma: Köpekler, corona virüsü tespit etmekte testlere göre daha başarılı

Tüm dünyada 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili ilginç bir araştırma yapıldı. Finlandiya’nın başkentinde yer alan Helsinki Üniversitesi’nden alınan sonuçlar, labrador ve çoban köpeklerinin pozitif vakaların yüzde 97’sini tespit edebildiğini ortaya çıkardı.





Bu oran, köpeklerin, Covid-19’u tespit etmede hali hazırdaki testlerden daha güvenilir olduğunu ortaya koydu.





Araştırmada, havaalanı gibi yerlere konumlandırılan köpeklerde virüsü tespit etme oranının yüzde 99’a kadar yükseldiği tespit edildi. Özellikle son dönemde yaygın olan ev testlerinde bu oranın yüzde 72 olduğu düşünüldüğünde, köpeklerin testlere oranla daha güvenilir sonuçlar ortaya koyabildiği tespit edildi.





New results, from a University of Helsinki study, show canines can spot up to 97 per cent of cases and are 99 per cent accurate when confirming who is virus-free. Pictured: White Shepherd E.T. inside the test room indicating the sample in the middle, number two, as positive for Covid by putting one paw on it

Finlandiya’dan araştırmacılar, köpeklerin havaalanlarında ve kamuya açık kalabalık alanlarda kullanılmasının “salgını kontrol altına almak için değerli bir araç” olabileceğini söyledi.





İyi koku alma özelliğine sahip köpek cinsleri hali hazırda, epileptik nöbetler, kanser ve Parkinson’u uyarmak için kullanılıyor.









Köpekler, iki olimpik yüzme havuzunda bir çay kaşığı şekere eşdeğer olan trilyonda bir parçaları fark edecek kadar düşük seviyelerde koku alabilirler. insanlar hasta olduğunda, vücut tarafından sessizce salınan bileşikleri tespit edebildikleri düşünülmektedir.





Helsinki’de yapılan incelemelerde, araştırmacılar, dört farklı köpeği corona virüsü ile ilgili olarak eğitti. Daha sonra ise, testi pozitif çıkan 114 gönüllüyü incelemeleri istendi. 114 gönüllünün boyun, alın ve bileklerinden alınan deri örnekleri köpeklere koklatıldı.





Köpeklerin, enfeksiyonlu olanları tespit etmede yüzde 92 başarı sağladığı bildirildi. Köpekler, patilerini uzatarak veya oturarak pozitif bir vaka olduğunu gösterdi.





Uzmanlar, semptomları olmayan hastaların da köpekler tarafından tespit edilebildiğini vurguladı.