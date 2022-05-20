Samanyolu Haber /Gündem / Satılık konut metrekare fiyatında dudak uçuklatan artış /20 Mayıs 2022 22:24

Satılık konut metrekare fiyatında dudak uçuklatan artış

Döviz kurları ve enflasyondaki artışla birlikte girdi maliyetlerinin yükseltmesi konut arzını düşürürken talebin artmasıyla fiyatlarda çıkışını sürdürüyor.

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Konut fiyatlarındaki artış dudak uçuklatan boyutlara ulaşırken, döviz kurları ve enflasyondaki artışla birlikte girdi maliyetlerinin yükseltmesi konut arzını düşürürken talebin artmasıyla fiyatlarda çıkışını sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) 2022 Nisan ayına ilişkin açıkladığı Satılık Konut Piyasası Görünümü raporu, satılık konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını ortaya koydu.

Buna göre, mart ayında 15 puan yükselen fiyat artış oranı nisan ayında 19,6 puan yükseldi. Ülke genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 153,9 artarak 9 bin 723 TL’ye çıktı.

Böylece ülke genelinde 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı 972 bin lirayı aştı.

Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı Ankara’da yüzde 133,8 ve İzmir’de yüzde 136,2 ve İstanbul'da yüzde 183,6 arttı.

MERSİN YİNE ZAM ŞAMPİYONU

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 198,2 ile Mersin, yüzde 183,6 ile İstanbul, yüzde 172,8 ile Antalya, yüzde 155,8 ile Aydın ve yüzde 150,3 ile de Samsun oldu.

En düşük artışların görüldüğü iller ise şöyle seyretti: Manisa (yüzde 113,5), Malatya (yüzde 111,6), Eskişehir (yüzde 105,8), Van (yüzde 101,7) ve Erzurum (yüzde 100,4) olmuştur.
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