İyileşmiş Korona hastalarının kanını satıyorlar!

Kanun dışı işlemlerin yürüdüğü ve sanal korsanlar (hacker) tarafından sıkça kullanılan "dark web"de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) atlatan hastaların kanları aşı tedavisi için satılmaya başlandı.





Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.





ARAMA MOTORLARI TESPİT EDEMİYOR





Bilim insanları iyileşen Koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışma siber suçluların da iştahını kabartmış durumda.





İyileşmiş Koronavirüs hastalarının kanı, arama motorlarının kaydını tutamadığı verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.





Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların Koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı.





FAHİŞ FİYATA SATILIYOR





Korona tedavisi görüp iyileşenlerin kanının fahiş fiyatlarla satıldığına işaret eden raporda çevrimiçi suçlular tarafından yasa dışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve muhtemel tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.