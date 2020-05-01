Samanyolu Haber /Sağlık / İyileşmiş Korona hastalarının kanını satıyorlar! /01 Mayıs 2020 15:17

İyileşmiş Korona hastalarının kanını satıyorlar!

İyileşmiş Koronavirüs hastalarının kanı, arama motorlarının kaydını tutamadığı verilerin toplandığı "dark web" platformunda aşı olarak satılıyor.

SHABER3.COM

Kanun dışı işlemlerin yürüdüğü ve sanal korsanlar (hacker) tarafından sıkça kullanılan "dark web"de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) atlatan hastaların kanları aşı tedavisi için satılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele dünyanı dört bir yanında sürüyor. Onlarca ülkedeki bilim insanları salgına tedavi bulmak için mesai harcıyor.

ARAMA MOTORLARI TESPİT EDEMİYOR

Bilim insanları iyileşen Koronavirüs hastalarının kanından alınacak antikorlar ile hazırlanacak bir tedavi üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışma siber suçluların da iştahını kabartmış durumda.

İyileşmiş Koronavirüs hastalarının kanı, arama motorlarının kaydını tutamadığı verilerin toplandığı dark web'de aşı olarak satılıyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar, siber suçluların Koronavirüs krizini nasıl fırsata çevirdiğini gösteren bir rapor yayımladı. 

FAHİŞ FİYATA SATILIYOR

Korona tedavisi görüp iyileşenlerin kanının fahiş fiyatlarla satıldığına işaret eden raporda çevrimiçi suçlular tarafından yasa dışı olarak satılan ürünler arasında, kanın yanı sıra büyük miktarlarda kişisel koruyucu ekipman ve muhtemel tedavi yöntemlerinde kullanılan ilaçların bulunduğu aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İyileşmiş Korona hastalarının kanını satıyorlar! Sonraki Haber >>

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:19