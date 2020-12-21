Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye, Macaristan ve Polonya'nın bile gerisinde /21 Aralık 2020 13:22

Türkiye, Macaristan ve Polonya'nın bile gerisinde

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan satın alma gücü paritesine göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, aynı değer Türkiye için 59 oldu. Türkiye, Macaristan, Letonya, Polonya ve Litvanya gibi ülkelerin bile gerisinde kaldı.

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan satın alma gücü paritesine göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100. Satın alma gücü paritesi 59 seviyesinde bulunan Türkiye, AB ortalamasının yüzde 41 altında kaldı.

Satın alma gücü paritesinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarından arındırılmış şekilde ifade ediyor. Fiyat farklılıkları giderildiği için farklı ülkelerin gelir seviyesini karşılaştırmada daha etkin bir emsal kabul ediliyor.

Mukayese tablosuna 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık (İngiltere) dahil edildi.

37 ülke arasında satın alma gücüne göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 260 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. 

Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 160 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.
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