Samanyolu Haber /Gündem / Satırlar Arasında Yolculuğa Davet Eden Bir Kitap: Ben Mekke /06 Aralık 2021 14:52

Satırlar Arasında Yolculuğa Davet Eden Bir Kitap: Ben Mekke

Kendine has üslubu, edebi anlatımıyla tanıdığımız Harun Tokak’ın son kitabı Ben Mekke Süreyya Kitap’tan çıktı

SHABER3.COM

Önden Giden Atlılar, Ben Kudüs gibi kitaplarıyla tanıdığımız Tokak, Ben Mekke kitabıyla okurlarını, satırlar arasında Mekke’ye doğru bir yolculuğa çıkarıyor. 

Bu kitap, bir hac ve umre rehberi değil; Mekke ve çevresindeki mübarek yerleri, mekanın dilinden dinleme fırsatı. Bu kitap sayesinde; okurlar kutsal mekanlar neler görmüş, nelere şahit olmuş öğreniyor, Mekke özelinde kısa bir İslam Tarihi okuması yapma imkanı elde ediyor. Ben Mekke, nahif sohbetiyle, okurlarını bir çeşit maneviyat yolculuğuna çıkarıyor. 

Kutsal topraklar için, “Anlatılmaz, yaşanır.” denir. 
Tecrübeli yayıncı Emine Eroğlu’nun editörlüğünü yaptığı Ben Mekke kitabı kutsal toprakları daha iyi yaşayabilmek için bir rehber olabilir. 

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