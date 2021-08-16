Samanyolu Haber /Gündem / Satış rakamları çakılınca ÖTV indirimine mecbur kaldılar /16 Ağustos 2021 11:16

Satış rakamları çakılınca ÖTV indirimine mecbur kaldılar

OSD verilerine göre, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 47,7, üretimi yüzde 56,9 düştü. ÖTV'de matrah artışıyla fiyatlarda gelen indirimin otomobil satışlarını artırması hedefleniyor.

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Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), Ocak-Temmuz dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

Buna göre, otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36 bin 311'e geriledi. Toplam otomotiv satışları da aynı dönemde yüzde 44,4 düşüşle 49 bin 729'a düştü.

Bu dönemde otomotiv üretimi de yüzde 44,6 düşüşle 65 bin 418'e, otomobil üretimi yüzde 56,9 düşüşle 33 bin 529'a geriledi.

İhracat da bu dönemde otomotivde yüzde 35,1 düşüşle 50 bin 781 adete geriledi. Otomobil ihracatı da yüzde 50,6 düşüşle 25 bin 747 oldu. Otomobil ihracatı değer olarak yüzde 29,6 düşüşle 481 milyon euroya geriledi.

Temmuzda üretim, pazar ve ihracattaki düşüş, geçen hafta otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah artışıyla gelen indirimlerin sektör açısından önemini de ortaya koydu.

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