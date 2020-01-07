Satışlar 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Aralık ayı otomobil ve hafif ticari satış rakamlarını açıkladı. Aralık 2019’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,46 artışla 90 bin 500 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılında toplamında ise bir önceki yıla göre yüzde 22,85 azalarak 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti.





Geçen yıl otomobil satışları, yüzde 20,37 oranında azalarak 387 bin 256 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 31.8 oranında azalarak 91 bin 804 adet oldu. Satışlar 2017 yılına göre ise 2019 yılında yüzde 50 daralmış oldu.







2018 yılında 620.937 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Her ne kadar bu rakamlar geçen yılın Aralık ayına göre artmış olsa da pazarın toplamda bir önceki yıla göre yüzde 20’nin üzerinde daralması gözden kaçmadı.





Aralık 2019'da geçen yıla göre artış var





Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Aralık ayı geçen yıla göre yüzde 16 arttı. Otomobil pazarı yüzde 16, hafif ticari araç pazarı yüzde 17 arttı.





2019 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90.500 adet oldu. 77.706 adet olan 2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 16,46 oranında arttı.





2019 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,41 arttı ve 70.829 adet oldu. Geçen sene 60.843 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Aralık ayına göre yüzde 16,65 arttı ve 19.671 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16.863 adet satış yaşanmıştı.





2019 yılı Aralık ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 18,6 azalış izlendi. 2019 yılı Aralık ayı sonunda 222 adet elektrikli ve 11.974 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.





Otomatik vitesli otomobil satışı yüzde 66,48





2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,07 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 155.158 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 52,03’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,48’e ulaştı.