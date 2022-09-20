Samanyolu Haber /Gündem / Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen’in hamlesi hile iddialarını körükledi /20 Eylül 2022 13:16

Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen’in hamlesi hile iddialarını körükledi

Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen, Hans Niemann'a karşı oynadığı çevrimiçi maçta sadece bir hamle yaptıktan sonra maçtan çekildi ve iki oyuncu arasındaki tartışmalı rekabeti yeniden alevlendirdi.

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İki oyuncu pazartesi günü Julius Baer Nesil Kupası’nda bir araya geldi. Bu da ayın başlarında Sinquefield Cup’ta 19 yaşındaki Niemann’ın, 31 yaşındaki Carlsen’e karşı kazandığı zaferden bu yana ilk karşılaşmaları oldu. O turnuvada da Niemann’ın hile yaptığı iddiaları gündemi sarsmıştı.


Guardian’in haberine göre, her iki oyuncu da Chess24’teki canlı yayın sırasında video bağlantısında görüldü.

Norveçli dünya şampiyonu Carlsen, siyah taşlarla ilk hamlesini yaptıktan sonra hemen maçtan çekildi ve oyundan koptu. Hemen ardından beyaz taşla iki hamle yapan Niemann da aynı şeyi yaptı.

“Magnus Carlsen az önce oyundan çıktı. Kalktı ve gitti” diyen Chess24 yorumcusu ve satranç büyükustası Tania Sachdev, “Kamerasını kapattı ve şu anda bildiğimiz tek şey bu. Bu konuda bir güncelleme almaya çalışacağız” diyerek izleyicilere bilgi verdi.


Kaliforniyalı genç satranç oyuncusu Hans Niemann, 4 Eylül'de Missouri'de Sinquefield Cup'ta şampiyon Magnus Carlsen'i mağlup ederek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu.

Çarpıcı sonucun ardından, satranç dünyası öyle bir kargaşaya düştü ki, Niemann hile iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Chess.com'dan yasaklandı ve hatta milyarder Elon Musk bile rektal olarak yerleştirilmiş bir cihazın kullanıldığına dair söylentileri destekleyen bir tweet attı.

VICE'ın bildirdiğine göre, oyuncular hangi hamleleri oynayacakları konusunda dışarıdan tavsiye almak için kıyafetlerinin bir yerine gizlenmiş bir satranç motoruyla iletişim kurmak için ayakkabılarına yerleştirilmiş titreşim tabanlı düğmeleri kullanabilirler. Bilgisayar sistemleri oyun sonuçlarını tahmin eder ve nasıl kazanılacağına dair öneriler sunar.

Titreşimli ayakkabı teorisi, Niemann'ın bir “prostat masaj aleti” veya “kablosuz anal boncuk” kullanarak bir bilgisayara dokunduğuna dair iddialara yol açtı.

Guardian'a göre ise Niemann, Carlsen'e karşı oynadığı ilk maçtan önce arandı ve güvenlik hiçbir şey bulamadı.

Chess.com'a göre Carlsen beş kez Dünya Satranç Şampiyonu olurken, Niemann Sinquefield Cup'taki en düşük reytingli oyuncu oldu.
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