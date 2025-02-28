Satrançın büyükustası hayatını kaybetti

Rusya Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Spassky'nin vefatının "Ülke için büyük bir kayıp" olduğu vurgulandı.





Spassky, 1969'dan 1972'ye kadar unvanını korumuş, 1972'de, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, tacını ABD'nin satranç büyükustası Bobby Fischer'e devretmişti. Fischer da bu unvanı tıpkı Spassky gibi üç yıl korudu, fakat 1975'te, Rus satranç büyükustası Anatoly Karpov'un karşısına çıkmayı reddedince hükmen mağlup sayıldı. Satranç tahtasındaki Spassky-Fischer düellosu, o dönem ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş rekabetinin sembolü oldu.

Spassky, 1976'da Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya göç etti ve 1978'de Fransız vatandaşlığı aldı.