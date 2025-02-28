Samanyolu Haber /Dünya / Satrançın büyükustası hayatını kaybetti /28 Şubat 2025 11:14

Satrançın büyükustası hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği'ni uzun yıllar Dünya Satranç Şampiyonaları'nda temsil eden ve 3 yıl şampiyonluk unvanını koruyan Rus-Fransız satranç büyükustası Boris Spassky, Perşembe günü 88 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Rusya Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Spassky'nin vefatının "Ülke için büyük bir kayıp" olduğu vurgulandı.

Spassky, 1969'dan 1972'ye kadar unvanını korumuş, 1972'de, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, tacını ABD'nin satranç büyükustası Bobby Fischer'e devretmişti. Fischer da bu unvanı tıpkı Spassky gibi üç yıl korudu, fakat 1975'te, Rus satranç büyükustası Anatoly Karpov'un karşısına çıkmayı reddedince hükmen mağlup sayıldı. Satranç tahtasındaki Spassky-Fischer düellosu, o dönem ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş rekabetinin sembolü oldu.

Spassky, 1976'da Sovyetler Birliği'nden Fransa'ya göç etti ve 1978'de Fransız vatandaşlığı aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Satrançın büyükustası hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:30