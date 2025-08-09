Savaş Baltaları gömüldü; Azerbaycan ve Ermenistan arasında tarihi anlaşma

ABD Başkanı “Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan’a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli” diye konuştu.





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray’a geldi.Başkan Trump iki lideri kapıda karşıladı.ABD Başkanı Trump, iki liderle Beyaz saray’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler” dedi.Burada konuşan Aliyev, bugünü, “yeni bir tarihin yazıldığı gün” olarak nitelendirdi. Trump’ın Asya, Afrika ve Güney Kafkasya’daki çatışmaları kısa sürede sona erdirdiğini söyleyen Aliyev, imzalanan ortak bildirinin yeni bağlantı hatları oluşturacağını, yatırımlar, refah ve istikrar için çok sayıda ülkeye yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.Aliyev, “Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar’da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak” ifadelerini kullandı.Trump’a çabaları için teşekkür eden Aliyev, “Ermenistan ile Azerbaycan’ın uzlaşma cesareti ve sorumluluğu göstereceğine, halkların barışacağına eminim. Çatışma, gerginlik ve kan dökülmesi sayfasını kapatıp çocuklarımız için parlak ve güvenli gelecek sağlayacağız.” dedi.ABD ile stratejik ortaklık sürecini başlattıklarını belirten Aliyev, bunun, ülke açısından tarihi kazanım olduğunu ve çok sayıda alanda işbirliğini kapsayacağını söyledi.ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ve devletler arası ilişkilerde “yeni tarih yazdıklarını” ifade eden Aliyev, “Dünyanın en büyük ülkesiyle stratejik ortaklık formatında olmak büyük fırsat ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk.” diye konuştu.Aliyev, birkaç ay içinde stratejik ortaklık sürecine ilişkin detayların netleşeceğini, bu formatın karşılıklı yatırım, ticaret, enerji, ulaştırma, transit, yapay zeka, savunma sanayi, silah satışı ve terörle mücadele gibi birçok önemli alanı kapsadığını kaydetti.Ülkesine 1992’de uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını da memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Aliyev, “Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump’a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı” değerlendirmesinde bulundu.Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Azerbaycan ile imzalanan ortak bildiriyle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ve iki ülke arasında yeni bir tarihin temelinin atıldığını söyledi. Paşinyan, ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki onlarca yıllık çatışmayı sona erdirecek yolu açacağını ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını söyledi.Deklarasyonu Başkan Trump’ın bizzat imzalamasının Güney Kafkasya’da barış, refah, güvenlik ve ekonomik işbirlikleriyle dolu bir dönemin açıldığına dair güven ve teminat verdiğini ifade eden Paşinyan, Trump’a gösterdiği liderlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Bu sürecin altyapı yatırımlarını teşvik edeceğini, bölgesel bağlantıları güçlendireceğini ve ABD’nin çatışma çözümünde öncü liderliğini daha da pekiştireceğini dile getiren Paşinyan, “Bugün ulaştığımız bu anlaşma büyük bir kazanımdır.” ifadesini kullandı.Trump ayrıca Zengezur Koridoru’nun da faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu.Trump iki lidere gösterdikleri cesaretten ötürü teşekkür etti.Konuşmaların ardından iki lider ortak deklarasyona imza attı. Trump da şahit olarak ortak deklerasyon zaptına imza koydu.Bu arada Aliyev, çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü için Trump’ı aday gösterebileceklerine değinerek “Nobel Ödülü’nü Başkan Trump’tan başka kim hak ediyor ki? (Ermenistan ile) Ortak mektupla Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğiz” ifadelerini kullandı.Trump, Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, görüşmenin gerçekleşeceğini ancak detaylar hakkında daha sonra açıklama yapacağını söyledi. “Yakında bir yer açıklayacağız” diyen Trump “Putin ile çok popüler bir yerde toplantı yapacağız” dedi.Dişişleri Bakanlığı iki ülke arasında barış için imzalanan ortak deklarasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington’da kayda geçirilen iradededen mennuniyet duyuyoru” denildi.