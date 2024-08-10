Samanyolu Haber /Dünya / Savaş bölgesinde ikinci nükleer santral riski! /10 Ağustos 2024 14:58

Savaş bölgesinde ikinci nükleer santral riski!

6 Ağustosta Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesine Ukrayna tarafından bir saldırı başlatıldığını, buna karşılık olarak bölgeye askerî güçlerin, topçu ve zırhlı araçların gönderildiğini duyurdu.

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Ancak yoğun çatışmaların olduğu, roket ve dronların kullanıldığı savaş alanında nükleer bir santralde bulunuyor.

Bu nedenle Kursk bölgesindeki durum, bir federal acil durum olarak sınıflandırıldı. Rus Ulusal Muhafızları, Kursk nükleer santralinin güvenliğini artırmak amacıyla ek kuvvetler konuşlandırdı.

Ayrıca, Rus Muhafızları, Savunma Bakanlığı ve FSB Sınır Servisi ile işbirliği içinde, Kursk ve Belgorod bölgelerinde faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait sabotajcıları püskürtmek için güvenlik önlemlerini artırdı.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede sivillerin tahliyesi sürüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Bakanlar Kurulu’nun Kursk bölgesi yerleşik halkın tahliyesi için 1,8 milyar ruble tahsis edeceğini açıkladı.

Zaporojye nükleer santrali çoktan şalter indirdi

Daha önce, Dinyeper Nehri'nin kıyısında bulunan Zaporojye Nükleer Santralide vurulma riski ile karşı karşıya kalmıştı ve bütün dünya diken üstü olmuştu.

Zaporojye Nükleer Santrali ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor. 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, birçok kez top mermilerinin hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler arttı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu heyeti konuyla ilgili olarak santrali denetledi. Rusya ve Ukrayna bölgedeki çatışmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ukraynalı Energoatom şirketi, "Tesis güvenli bir şekilde soğuk kapatma moduna getirilecektir" açıklaması yaptı. Zaporojye bölge yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov da Zaporojye Nükleer Santrali'nin çalışan son güç ünitesinin kapatıldığını söyledi.
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